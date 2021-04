Diogo Carmona arrasa a mãe em livro polémico sobre a sua vida

Aos 23 anos, Diogo Carmona prepara-se para lançar o primeiro livro onde conta a sua história de vida marcada por momentos trágicos e polémicos.

'Contra Todas as Probabilidades' é o titúlo da publicação em que o artista conta a sua versão sobre a relação conturbada com a mãe, Patrícia Carmona, e todas as polémicas que têm marcado a sua vida. "Tinha 18 anos quando descobri que não tinha um euro em meu nome, apesar de trabalhar desde os cinco anos. A minha mãe tinha gasto todo o dinheiro que ganhei na infância em trabalhos de representação", pode ler-se num prefácio do livro.



"Fiquei várias vezes sem ter onde dormir depois de discutir com a minha progenitora

- é este o termo que vou usar para me referir à minha mãe - e com a minha avó, que considero ter sido igualmente cúmplice no crime que foi cometido contra mim.

Mais grave ainda, fui acusado de violência doméstica e alvo de providências cautelares, num plano orquestrado de forma maléfica para me deixar mal visto ",

pode ler-se.

No livro que está prestes a ser lançado, Diogo Carmona vai mais longe e assume que caiu na dependencia do álcool devido aos problemas que enfrentava.

"Comecei a refugiar-me no álcool e comprava cada vez mais garrafas de wishky, que bebia à noite, em casa da minha progenitora".

O ator revelou ainda que

"lutava contra graves problemas de saúde mental, que levaram a um internamento numa ala psiquiátrica ".





Recorde-se que, em 2019,