Diogo Carmona arrasa mãe em entrevista: "É pouco maternal e fria"

O ator mostra-se empenhado na recuperação.

É uma decisão que tomei para me proteger. É a decisão da juíza e eu vou cumprir, obviamente contra a minha vontade. Acho que foi uma condenação injusta. Qualquer pessoa que me conheça sabe que as coisas não aconteceram assim. Estou a ser muito injustiçado. Não tenho o perfil de um agressor de violência doméstica.Prefiro não me manifestar. É o meu grito de revolta. Acho que a lei tem de olhar de uma maneira mais humana para as pessoas. Não vou recorrer porque não preciso disso. O mal está feito e não fui eu que o fiz. Vou ser o culpado à mesma. As pessoas vão continuar a olhar-me dessa forma.Sinto o olhar das pessoas na rua e recebo mensagens ridículas nas redes sociais de pessoas que não sabem nada.Sinto-me bem por estar em liberdade. Eu nem devia estar a dizer isto, mas foi por um triz que não fui preso. Vou ter de ir a reuniões com agressores. Estou apreensivo. Por outro lado, tenho a vida profissional a correr bem.É o que é. Não retiro o que disse. Estamos a falar de mil euros. Este caso todo é por causa de dinheiro. Fico triste por isso. Todas as pessoas à minha volta sabem que sempre tentei ser o mais humano possível e incentivar os outros a fazer o bem.Não me lembro bem, acho que vi. Não tenho nada a dizer. Eu não quero alimentar mais esta guerra com a minha mãe. Neste momento estou com projetos e não quero comprometer aquilo que estou a fazer.Neste momento, nenhum. Deixei de falar com a minha mãe assim que saí do hospital, em novembro. Falámos uma vez ou duas por questões de saúde. Ela acompanhou-me de forma pouco maternal e fria. Já havia a restrição de aproximação. A minha mãe não me apoiou como devia.Tenho uma dívida ao Estado relacionada com rendimentos não declarados, carros em meu nome e multas de portagens, e não tenho carta de condução. Acabou este processo, mas vou começar outro com o meu advogado [Jorge Santos].Ela poderá estar envolvida nos crimes financeiros. Ainda não sei como vão ser as coisas.É uma vitória. Estou há uma semana com a prótese. Estou a habituar-me. Quero voltar a fazer desporto. Tive muito tempo de fisioterapia, demasiado até por causa da Covid-19, que atrasou tudo. Estou feliz, finalmente posso andar. Quero imenso andar e ‘voar’.Vou continuar até me adaptar à prótese. Os meus fisioterapeutas são incríveis e é por causa deles que estou rijo. As médicas que tratam da prótese também estão a ser fundamentais nesse processo.Os meus avós paternos. Eu sempre gostei muito dos meus avós. Agora estou com eles e tenho todo o tempo do mundo para lhes dar atenção. Estamos mais próximos. Eles estão a apoiar-me incondicionalmente.O meu pai está bem. Acabei por aproximar-me mais dele. Ele trabalha como camionista e está sempre fora do País. É difícil ter uma relação diária com ele. Acabamos por estar mais juntos e temos uma boa relação entre pai e filho.Faltou a presença do meu pai ao longo da minha vida. O meu pai teve problemas no seu percurso de vida e se calhar não conseguiu dar-me a atenção que queria. A esta distância, consigo olhar para o meu pai como um exemplo. Tem uma grande história de vida. Olho para ele com muito respeito.Tenho muitas histórias boas e menos boas. Vou contar a minha vida de forma cronológica. Estou feliz porque me fizeram este convite. Tenho a certeza de que as pessoas vão gostar. Prometo dizer a verdade e apenas a verdade.Acho que é importante para arrumar gavetas. Tem sido terapêutico escrever o livro. Quando chegar ao final sei que vou ter algo com muito sumo.Não sou bipolar, nem esquizofrénico. Tenho um psiquiatra que me acompanha e tomo medicação diariamente. Não tenho nenhuma doença grave diagnosticada. E nem sequer penso nisso. Eu tive psicoses e isso sim é um problema grave. Isso alterou a minha vida.Chega-se a esse ponto através do consumo de estupefacientes. Foi uma fase de experimentação que acabou por ter uma repercussão negativa na minha vida. Fumei durante ano e meio e no final comecei a ter episódios psicóticos e uma extrema paranoia, que me acompanhou até há pouco tempo.As pessoas já não me reconheciam. Tinha a noção de que já tinha estado lá em cima e que naquele momento estava em baixo. É importante viver estas realidades tão distantes.Estou completamente proibido de tocar no que quer que seja. Não excluí as pessoas à minha volta que o fazem. Está sempre presente. Não julgo um amigo meu por ele consumir, mas não quero isso para mim. Vou tentar que ele não o faça, porque experienciei as consequências.A Vera Sacramento [autora da série] ligou-me depois de ver uma entrevista minha na televisão e convidou-me para participar. Disse-me que estavam a escrever uma personagem para mim.Comecei esta semana. Fui muito bem recebido. Foi um reencontro emotivo com atores e técnicos que não via há muito tempo. A Maria João Abreu veio desejar-me força.Vamos a assumir o meu problema físico. Estou a gravar há uma semana. O enredo do personagem começa agora e vai estender-se. Não sei quanto tempo vamos estar a gravar.Está a ser bom retomar uma vida dita normal. Tenho pessoas à minha volta que se preocupam comigo. Quero contribuir o máximo que puder para a arte em Portugal e como figura pública quero lutar ao máximo contra a maldade.O conceito de bondade está presente em mim e isso erradica a maldade.Não acabei o curso de teatro na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Faltam-me cadeiras de História. Não sei se quero acabar o curso. Não descarto.