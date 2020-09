Diogo Carmona começa programa para agressores

18:31

Diogo Carmona desabafa no 'Manhã CM' sobre condenação por violência doméstica

está prestes a começar o programa para condenados por violência doméstica. De acordo com o advogado, Jorge Santos, a formação está marcada para este mês e o ator de 23 anosO jovem, que voltou à televisão com a série ‘Golpe de Sorte’, da SIC, foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa, depois de o Tribunal de Cascais ter dado como provados os crimes de violência doméstica contra a avó materna e ofensas à integridade física da mãe, Patrícia Carmona, em junho. Ficou ainda obrigado a pagar uma indemnização de 1000 euros à avó materna e 91,90 euros à mãe. Desde então, também não pode estar a menos de 400 metros da avó.Entretanto, Diogo viu-se envolvido numa nova polémica após ter saído de casa dos avós paternos, os únicos familiares com quem tinha ligação. Quanto a este assunto, Jorge Santos não adianta pormenores.