Diogo Carmona dá cartas na Seleção Nacional de Snowboard

15:13

Diogo Carmona, que em 2019 amputou o pé esquerdo depois de um acidente de comboio, integrou pela primeira vez a Seleção Portuguesa de Snowboard Adaptado na European Cup Para Snowboard em 2022. A prova decorreu em Landgraaf, na Holanda, e contou com atletas paraolímpicos de todo o mundo.O ator, de 25 anos, competiu na categoria SB-LL2 e, por não ter ainda uma prótese adequada a esta modalidade, sofreu uma queda, o que acabou por condicionar a pontuação. Todavia, ainda conseguiu retomar a prova e terminá-la em 58 segundos, ficando em 10º lugar.Curiosamente, Diogo Carmona só tinha tido 12 horas de contacto com esta modalidade, num estágio realizado uns dias antes, em Madrid. O ator irá agora conciliar o snowboard com o skate, sempre em projetos ligados ao desporto adaptado. Estão previstas novas competições internacionais em ambas as modalidades no decorrer do próximo ano.