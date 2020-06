Diogo Carmona enfrenta guerra em tribunal com a mãe

A carregar o vídeo ...

O ator mostra-se empenhado na recuperação.

Os dois defrontaram-se pela primeira vez em tribunal há duas semanas, dando assim início ao processo em que a progenitora do jovem ator o acusa de violência doméstica. Nas duas primeiras sessões, mãe e filho não se cruzaram. Patrícia solicitou através de requerimento que Diogo não estivesse presente na sala de audiências quando esta estivesse a depor. "", revelou o advogado Jorge Santos. Ao longo do depoimento, a mãe do eterno Tomás de ‘Floribella’ emocionou-se por diversas ocasiões. Um relato de fachada para a defesa de Diogo Carmona. "", afiança o advogado do jovem.Após o testemunho da mãe, Diogo foi chamado ao banco do réus e mostrou-se tranquilo em relação às acusações de que é alvo. "", acrescentou Jorge Santos. As diligências vão continuar até ao próximo dia 9 de junho, sendo que podem ser acrescentadas novas datas ao julgamento a fim de apurar a verdade.Longe da família materna, Diogo Carmona recupera, aos poucos, dos momentos de profundo sobressalto que viveu nos últimos meses devido ao acidente, no qual acabou por perder o pé. O jovem foi colhido por um comboio que provocou a amputação do membro. "As vivências do Diogo não têm sido fáceis, mas ele tem muita força e agora tem bons alicerces", adiantou o profissional que o está a acompanhar na Justiça. Após ter recebido o apoio de vários amigos, o jovem foi ajudado pela família paterna, em especial pela avó, que esteve em tribunal esta semana para descrever a relação que mantém com o neto. "É um depoimento muito importante e que pode determinar uma série de situações. O Diogo está a viver com a avó, que tem sido muito importante nesta fase", disse Jorge Santos.Os próximos meses podem revelar-se decisivos na vida de Diogo Carmona. A decisão do julgamento que o opõe à mãe pode ditar um novo rumo na sua vida. "O Diogo está apreensivo porque é uma situação grave, mas não vejo outro caminho senão a absolvição. Ele não está a mentir", realçou o seu advogado, que sublinhou que vai até onde for preciso para ajudar o jovem. ". Um convite que surgiu por parte de Daniel Oliveira, que acredita no potencial do jovem, que poderá ser visto nos ecrãs do terceiro canal a partir de setembro com a estreia da quarta temporada da ficção protagonizada por Maria João Abreu, José Raposo e Ângelo Rodrigues.Além do desejado regresso à caixinha mágica, Diogo Carmona continua os tratamentos médicos para recuperar a mobilidade. Está a ser seguido no Centro de Alcoitão, em Cascais, e as melhorias são cada vez mais visíveis. Completada a fase inicial dos tratamentos, o jovem vai receber uma prótese, que o vai ajudar a recuperar o andar na plenitude.", apontou o jovem através das redes sociais, revelando-se confiante com os meses que se avizinham.