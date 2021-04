Diogo Carmona esquece passado dramático e faz as pazes com a mãe

'Contra Todas as Probabilidades', no próximo dia 7 de abril. O ator vai recordar as polémicas que têm marcado a sua vida, inclusive, o facto de alegadamente ter sido roubado pela mãe, Patrícia Carmona, e de lhe ter sido amputada uma perna depois de ter sido atropelado por um comboio.Na publicação, o jovem de 23 anos é duro com a progenitora , como a trata durante o livro, onde a acusa de querer estragar a sua vida. ", escreveu.Contudo, o passado já está esquecido e mãe e filho já fizeram as pazes. Em entrevista à 'TV 7 Dias', Diogo contou que jáe que pretendem esquecer as polémicas., contou o jovem. A mãe relata à publicação que ao receber a chamada do filho ficouO principal motivo para a reconciliação foram as saudades. Mãe e filho estavam afastados há cerca de cinco anos., confessa. O ator garante que a maturidade foi essencial para a reconciliação.Patrícia Carmona mostra-se feliz por estar bem com o filho e garante que era um final há muito ambicionado.Mesmo com as declarações polémicas de Diogo no seu livro, o ator garante ter sido bom para resolver o seu passado.afirmaPatrícia sabe que no ''Contra Todas as Probabilidades' haverá muita coisa sobre si, mas ainda não sabe se quer ler o livro