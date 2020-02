Diogo Carmona faz revelações sobre acidente e conflitos com a mãe

"Como tal não vou alimentar nem me vou pronunciar publicamente sobre a situação do meu filho e a nossa relação. Sou uma mãe que sempre deu ao seu único filho o que devia: amor, educação, apoio e respeito".

Diogo de que já tinha autorização para pedir a prótese desejada.

Esta sexta-feira, dia 7 de janeiro, Diogo Carmona foi o convidado especial para conversar com Júlia Pinheiro no programa 'Júlia', na SIC.Numa conversa emotiva, o ator falou sobre o trágico acidente que o levou a ter de amputar o pé esquerdo , e também do afastamento da mãe. Os dois acusam-se mutuamente de violência doméstica. Diogo começou por esclarecer os rumores de que o que aconteceu foi uma tentativa de suicídio., conta, admtindo que não gostou de ver o que viveu nesse dia exposto na imprensa nacional. No entanto, Diogo garante:, afirmou, mostrando que tem confiança para enfrentar o futuro com a nova fisionomia, que tem mostrado através das redes sociais, onde partilha as sessões de fisioterapia ", conta o ator, que, agora, garante estare que quer ajudar pessoas com situações semelhantes à que vive.Júlia Pinheiro introduziu os assuntos familiares polémicos em torno do jovem. O artista confirmou os conflitos com a mãe, Patrícia Carmona, que começaram quando celebrou 18 anos e percebeu que, mesmo após 15 anos de trabalho, não tinha dinheiro nenhum., relatou, continuando a acusar a mãe de o roubar., conta Diogo, revoltado, confirmando que não mantém relação com a progenitora:Diogo Carmona confirma que apenas vai ver a mãe em tribunal, onde vão ser confrontados com o processo sobre as acusações de violência doméstica., disse.No entanto, apesar do afastamento de Patrícia Carmona, Diogo Carmona reforça a proximidade do pai:Durante a conversa, a mãe de Diogo Carmona teve direito de resposta e pronunciou-se sobre o assunto. ", defendeu-se Patrícia, que garante ter estado a acompanhar o filho enquanto esteve no hospital.Patrícia já tinha feito um comunicado à imprensa durante esta manhã, onde escreveu:Diogo Carmona admitiu ainda mais uma vez manter a esperança de um regresso ao mundo da representação. O rosto da televisão pretende colocar uma prótese. No entanto, revelou que gostaria que a prótese fosse financiada pelo Estado e que está a ter. Os problemas devem-se a uma falha de entrega no IRS que aconteceu quando tinha 18 anos, multas de um carro que está em nome dele, mas que garante que nunca o teve. Nessa situação, Diogo culpa a mãe.No final da conversa, Júlia Pinheiro, que não conteve a emoção, avisou, escreveu Diogo Carmona após a participação no programa das tardes da SIC.