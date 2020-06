Diogo Carmona garante que está inocente e que vai recorrer na justiça

Diogo Carmona foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa depois de ter sido acusado de cinco crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de ameaça agravada contra a mãe, Patrícia Carmona, e ainda um crime de violência doméstica contra a avó materna.A batalha jurídica que se arrasta há cerca de cerca de três anos ditou a condenação do ator, que se mostrou visivelmente revoltado na audiência, no Tribunal de Cascais.revelou à ‘Vidas’ o advogado do ator, Jorge Santos, que irá recorrer da decisão., acrescentou Jorge Santos, que irá manter a guerra em tribunal com o cliente.Já a mãe, acusada pelo filho de lhe ter roubado o dinheiro que ganhou quando era criança, nega., disse Patrícia Carmona no ‘Você na TV!’, da TVI. A progenitora assume, no entanto, o erro de ter usado o dinheiro para despesas com o filho sem o ter avisado.Apesar da evidente dor e sofrimento com as acusações e agressões do filho, Patrícia Carmona garante ainda que, apenas quer que Diogo