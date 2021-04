Diogo Carmona irrita-se com pergunta de Cláudio Ramos em direto

'Contra Todas as Probabilidades', que chegou esta quarta-feira, 7 de abril, às livrarias. Embora tenha demonstrado algum receio em falar sobre as polémicas de que tem vivido na sua vida, Diogo Carmona recordou o acidente que sofreu, após ter sido atropelado por um comboio, e que culminou na amputação da perna.





foi convidado de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', na TVI. O jovem esteve a falar sobre o livro que escreveu, afirmou o jovem., questionou o apresentador.", mostrando desagrado pela pergunta do colega de Maria Botelho Moniz.Cláudio Ramos tentou perceber, ainda, se Diogo Carmona fica incomodado por ter ficado mais conhecido pelas polémicas de que tem vivido nos últimos anos e que fez com que "esqueçam a sua carreira enquanto ator"., garante.Maria Botelho Moniz falou ainda do stress pós-traumático de que o jovem, de 23 anos, relata no livro, algo que Diogo Carmona acabou por relativizar., introduziu a apresentadora., garante.

Embora no seu livro o jovem esmiuce os maus momentos que tem vivido com a mãe, Diogo Carmona já fez as pazes com Patrícia Carmona.