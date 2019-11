Diogo Carmona já saiu do hospital e agradece apoio

15:47

Diogo Carmona agradece o apoio dos seguidores

Aos 26 anos, Diogo Carmona sofreu um acidente que abalou a sua vida. O jovem foi colhido por um comboio junto à estação ferroviária de São Pedro do Estoril, uma tragédia que o levou a ser internado no hospital, e acabou por ter de amputar o pé direito.Depois da tragédia, o artista já saiu do hospital, e, de acordo com a revista 'TVMais', deixou o localpelo estado de saúde que enfrenta. Segundo a publicação, uma fonte doDiogo Carmona aproveitou o momento para voltar a estar ativo nas redes sociais, onde decidiu partilhar uma mensagem de agradecimento pelos votos de força que tem recebido nos últimos tempos., escreveu Diogo Carmona na legenda da foto que partilhou, na qual se mostra de muletas.Recorde-se que Diogo Carmona ficou conhecido do público pelas participações em novelas como, na SIC, ou, na TVI. O ator tem enfrentado dilemas familiares, que lhe valem alguns problemas psicológicos. Após o acidente, chegaram a circular rumores de que Diogo teria tentado o suicídio, mas, até ao momento, essa informação não foi confirmada.