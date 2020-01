Diogo Carmona mostra dificuldade dos tratamentos de fisioterapia

A carregar o vídeo ...

O ator mostra-se empenhado na recuperação.

Diogo Carmona voltou a mostrar momentos na fisioterapia, após a amputação do pé esquerdo.O ator, que sofreu um trágico acidente depois de ser atropleado por um comboio na linha de Cascais , mostra-se sem preconceito ao exibir a nova fisionomia e não tem hesitado em mostrar a recuperação através das redes sociais, onde conta com o apoio dos seguidores., afirmou o jovem de 22 anos, ao mostrar-se no centro de reabilitação a fazer exercícios com uma bola.

O rosto de 'Floribella' ou 'Morangos com Açúcar' assume-se empenhado em assumir as novas condições físicas.Nesta fase difícil que está a viver, Diogo Carmona já garantiu que tem contado com o apoio de familiares e amigos, mas, no entanto, a mãe, Patrícia Carmona, parece não estar presente para apoiar o filho neste processo