Diogo Carmona mostra imagens impressionantes da perna amputada

Depois de ter sofrido um trágico acidente que resultou na amputação do pé esquerdo, Diogo Carmona revela um vídeo impressionante da sua recuperação.Sem preconceitos, o jovem ator, de 22 ano, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão. "Desequilibrei-me no final", acrescentou o artista ao vídeo.Imagens surpreendentes que impressionaram os seus mais de 17 mil seguidores.







Recorde-se que Diogo Carmona foi colhido por um comboio na linha de Cascais a 26 de outubro. O acidente que resultou na amputação do pé esquerdo do ator, que ainda se encontra em processo de recuperação.