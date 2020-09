Diogo Carmona namorou com Joana do 'Big Brother'

13:04

Diogo Carmona ficou "de queixo caído" quando percebeu que a ex-namorada, Joana, tinha entrado na caso do 'Big Brother', no passado domingo.", disse o ator de 23 anos à 'Telenovelas'.A concorrente do reality show não contou a Diogo Carmona que ia entrar e o jovem não tem dúvidas que ela foi escolhida pela produção devido à ligação que tiveram.", concluiu.