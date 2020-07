Diogo Carmona não vai recorrer de condenação por violência doméstica

Em conversa com os apresentadores Duarte Siopa e Maya, o artista assumiu que" e que, apesar de não estar satisfeito com o desfecho do caso, não vai recorrer da decisão do tribunal., confessou., explicou o jovem, que adianta que agiu "em legítima defesa"., disse Diogo, quando questionado sobre os problemas que marcam a relação conturbada com as familiares.Em relação, que fez com que tivesse de amputar o pé, Diogo Carmona voltou a negar que tenha sido uma tentativa de suicídio.disse Diogo Carmona, desvalorizando a possibilidade de depressões e conflitos o terem levado a querer pôr termo à vida.