Diogo Carmona reage às acusações de André Ventura: “Quando a televisão estiver com falta de entretenimento eu faço-lhe chegar um recado”

Ator reagiu publicamente às acusações do líder do Chega.

24 jun 2020 • 15:02

Foi na terça-feira, dia 23 de junho, que o líder do partido Chega, André Ventura, reagiu à condenação de quatro anos de pena suspensa do ator Diogo Carmona, por violência doméstica contra a avó e ofensas à integridade física da mãe.

Na rede social Twitter, André Ventura, escreveu. "Não foi este que me atacou e se colocou ao lado do Quaresma? Não andava a dizer que eu sou um racista violento? Está explicada a origem do distúrbio!", questionou, referindo-se aos comentários que o jovem ator teceu sobre a polémica entre o jogador de futebol, Ricardo Quaresma e o deputado.

Na altura, Diogo Carmona acusou André Ventura de ser " um conflituoso neo nazi homofóbico e incentivador de ódio".

Depois das últimas declarações do deputado, o artista não se calou e reagiu: "Para um tão reputado como o sr. acha que se deveria comparar a um mero perturbado? Quando a televisão estiver com falta de entretenimento eu faço-lhe chegar o recado. Já agora excelente assiduidade!", escreveu na publicação que partilhou através de Instastories.