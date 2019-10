O ator de 22 anos está no hospital após ter sido atropleado por um comboio e ter amputado um pé.

Diogo Carmona

Foto: Instagram

28 out 2019 • 18:14

voltou às redes sociais depois de ter sido atropleado por um comboio na linha de Cascais, em São João do Estoril, no passado sábado, o que resultou na", escreveu o jovem de 22 anos, que participou em séries como

Recorde-se que Diogo Carmona enfrentava vários problemas familiares e já tinha sido notícia por acusar a mãe de lhe roubar milhares de euros. São estes problemas que levantam suspeitas de que Diogo pode ter decidido colocar fim à vida. De acordo com uma publicação feita por uma moradora do local do acidente, o artista terá tentado mesmo o suicídio.