Diogo Carmona reconciliado com a mãe: "Houve muitos problemas que nunca deviam ter existido"

A reconciliação entree a mãe,, segue de vento em popa. O ator foi convidado de Duarte Siopa e Ágata Rodrigues, no 'Manhã CM', da CMTV, e falou sobre a fase feliz que está a viver após ter feito as pazes com a mãe., confessou aos apresentadores.No seu livro 'Contra Todas as Probabilidades', o ator refere-se a Patrícia Carmona como 'progenitora'. O jovem acabou por explicar o uso da palavra garantindo que retratou a sua história "na terceira pessoa para ser imparcial". Patrícia Carmona confessou que o termo a magoou, mas que percebeu o filho., reforçou.Sobre a publicação, a mãe de Diogo Carmona declarou que lhe custou ver a história turbulenta entre os dois exposta.Sobre o facto de ter revelado os problemas que tinha com a mãe, Diogo Carmona justificou com o facto de estar a atravessar uma fase com vários problemas.", lamentou. O convidado de Duarte Siopa e Ágata Rodrigues acabou por desabafar que se sentiu "muitas vezes injustiçado por ser posto de lado", mas que a situação já melhorou.Em relação ao acidente que sofreu em 2019, que resultou na amputação da sua perna esquerda, Diogo Carmona afirmou que continua a ter normalidade no seu dia a dia., garantiu.