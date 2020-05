Diogo Carmona regressa à ficção após acidente trágico

A carregar o vídeo ...

O ator mostra-se empenhado na recuperação.

Diogo Carmona vai voltar a representar,O ator de 22 anos, que tem enfrentado um drama desde outubro, quando foi colhido por um comboio na linha de Cascais, sempre manifestou que tinha esperança em voltar a trabalhar no que mais gosta.O jovem vai integrar o elenco da terceira temporada de 'Golpe de Sorte', na SIC, cujas gravações foram suspensas devido ao surto de coronavírus, e este parece ser um dos segredos mais bem guardados da estação de Paço de Arcos.'Floribella', 'Olhos nos Olhos' e 'Dancin’ Days' foram os últimos projetos em ficção nacional em que foi possível ver o artista a trabalhar, também na SIC. Diogo participou ainda em formatos como 'Morangos com Açúcar', na TVI.Agora, Diogo Carmona prepara-se para regressar ao pequeno ecrã. As gravações do novo projeto vão começar no final deste mês.Recorde-se que Diogo Carmona tem mostrado uma atitude positiva desde o pesadelo que viveu. No programa de Júlia Pinheiro, na SIC,, mas mostrou que não ia desistir de voltar a conseguir um lugar na ficção nacional. Uma conversa