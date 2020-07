Diogo Cunha do 'Big Brother' esconde passado nobre

A linhagem da família pode ser consultada na plataforma Geneall, que estuda as ligações genealógicas dos portugueses. Este facto é vivido com enorme recato., revelou Frederico da Cunha, primo de Diogo, à ‘Sexta’.A origem da família já chegou a ser caso de estudo por parte de historiadores. "Quando era mais novo cheguei a consultar alguns registos, ainda tive acesso a isso. Parte da família é originária de Itália", confidenciou o mesmo familiar, que negou a existência de qualquer preconceito. "A nossa família tem todas as cores. Não há preconceitos com ninguém, nem com nada."Ao longo dos últimos três meses, o concorrente do programa da TVI tem sido um dos alvos dos restantes colegas. No total, Diogo já enfrentou seis nomeações. Saiu sempre vitorioso. Esta semana, tornou-se líder.