Diogo Cunha revela que conhece uma concorrente do novo 'Big Brother'

Portanto, é com quem eu me identifico mais, mas é com quem eu não vou poder comentar", referiu Diogo, surpreendendo os seguidores.



Diogo continua a ser escolhido para comentar o programa no estúdio. "Oxalá que os outros todos e a Sofia consigam fazer tudo aquilo que eu e a Soraia fizémos", disse, sobre o percurso de que se orgulha de ter tido, e também o da vencedora, Soraia.



Recorde-se que o segundo lugar de Diogo na última edição do desafio, apresentado por Cláudio Ramos, foi alvo do desagrado de muitos espectadores, que o consideravam o verdadeiro merecedor do prémio final.





Diogo Cunha, que conquistou o segundo lugar na última edição do 'Big Brother', revelou durante a emissão do 'Extra' do'Big Brother-A Revolução' que conhece uma concorrente do novo reality show.O ex-concorrente já privou com Sofia, e esclareceu que não se sente à vontade para comentar sobre a jovem com quem tem uma relação fora do programa.