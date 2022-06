Diogo Dalot namora nas Maldivas

01:30

Vânia Nunes

Terminados os compromissos ao serviço da Seleção e depois de mais uma temporada no Manchester United, Diogo Dalot, de 23 anos, está agora a desfrutar do merecido descanso. O futebolista apanhou um avião com destino às Maldivas ao lado da sua companhia de eleição: a namorada Cláudia Pinto Lopes.Rendidos às paisagens e às águas cristalinas, ambos têm feito as delícias dos seguidores ao partilharem alguns dos melhores momentos das férias. No entanto, tem sido a influenciadora digital de 27 anos a mais ativa nas redes sociais. "No paraíso contigo", escreveu na legenda de uma imagem em que surge na praia com a sua cara-metade. Noutra, mostrou-se a nadar com tubarões. Além disso, a jovem também tem aproveitado o cenário de sonho para se deixar fotografar em biquíni e as suas curvas têm estado a fazer furor.Diogo Dalot e Cláudia Pinto Lopes mantêm uma relação estável e fazem constantes declarações de amor nas redes sociais. A modelo divide os seus dias entre Inglaterra e Portugal para poder acompanhar a carreira do atleta. Em Manchester, conta com a companhia das outras mulheres de jogadores portugueses, como Georgina Rodríguez.