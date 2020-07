Diogo defende-se após críticas de Teresa e Pedro Alves no 'Big Brother'

Diogo é um dos concorrentes mais polémicos desta edição do 'Big Brother'.O concorrente do reality show voltou a ser confrontado pelos colegas devido à sua prestação. Pedro Alves e Teresa contestaram a atitude que tem tido dentro do jogo.Os colegas consideram que Diogo está a encarnar uma personagem na casa mais vigiada do país., atirou Pedro Alves, garantindo que o concorrente se abstém de contra-argumentar, criar confronto, diálogo, ou discussão no desafio., respondeu Diogo, seguro da postura que tem tido no formato da TVI., defendeu ainda o líder desta semana.Teresa interviu e garantiu que também não se considera uma pessoa conflituosa mas que, dentro do 'Big Brother', não se priva de dizer o que pensa., voltou a defender Diogo., disse ainda, mostrando que vai continuar a ter o mesmo comportamento independentemente da opinião que os colegas manifestarem.Perante a situação, Teresa revoltou-se: "Ó Big, como não vou dar mais a minha opinião, vou embora!".Já no confessionário, a mãe do concorrente da 'Casa dos Segredos' Tierry mostrou-se indignada. "Se é legítimo, efetivamente, não se falar para não se entrar em conflito, eu também não quero entrar em conflito com ninguém", disse, isolando-se de seguida no quarto.