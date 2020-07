Diogo do ‘Big Brother’ assume depressão: “Só me apetece estar escondido”

Depois de se desfazer em lágrimas perante a sessão de hipnoterapia que Daniel Guerreiro realizou com Noélia para a concorrente fazer o luto ao pai, que morreu antes da concorrente entrar na casa mais vigiada do país, Diogo foi até ao confessionário e revelou estar deprimido.

"Estou deprimido. Não estou com vontade de fazer nada. Só me apetece estar sozinho. Está um dia se sol incrível lá fora e eu estou bem é no escuro. Sinto-me triste", começou por dizer o especialista em marketing digital.

"Eu preciso ir mais a fundo para mim próprio para sentir o porquê de estar aqui e para continuar a perceber o porquê de querer continuar a estar aqui porque nada me impede neste momento de fazer as malinhas e ir à minha vida", acrescentou, colocando a possibilidade de sair do jogo.

"Estou com uma depressão, já percebi. Não há mal nenhum. Tenho tudo o que preciso para sair da depressão aqui. Tenho diversão, atividades, pessoas que gosto, que me rodeiam, estou com uma semana de liderança que é fixe. Agora, não vamos dormir, é na boa (…) Mas não estou a conseguir gerir emocionalmente isso tudo", concluiu, tendo consciência que na casa tem as ferramentas necessárias para lutar contra a tristeza que sente.

Recorde-se que Diogo tem protagonizado momentos românticos com Ana Catharina dentro da casa da Ericeira.