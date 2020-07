Diogo do 'Big Brother' desabafa: "Vou todas as semanas ao psicólogo"

Diogo do 'Big Brother' desabafou com os colegas do reality show e garantiu:

O concorrente, que habitualmente se revela discreto, acabou por abrir o coração e explicar que hoje em dia se preocupa mais consigo do que com aquilo que os outros pensam.

Diogo afirmou ainda que, fora da casa mais vigiada do país, tem por hábito dirigir-se semanalmente ao psicólogo.



O companheiro de Ana Catharina, com quem tem estado envolvido amorosamente dentro do formato da TVI, defendeu que recorrer a ajuda nesse sentido não é negativo, muito pelo contrário.



Recorde-se que Diogo foi recentemente alvo de polémica, depois de um confronto com Cláudio Ramos, que pôs em causa a depressão do concorrente. Seguidamente, Cinha Jardim criticou Diogo garantindo que se esconde atrás de uma doença que não existe.