Diogo do ‘Big Brother’ foi despedido por causa de publicação nas redes sociais

À conversa com os concorrentes da casa mais vigiada do país sobre episódios da vida pessoal, Diogo, que não tem por hábito contar pormenores da sua vida, partilhou um episódio insólito quando trabalhava para uma agência de publicidade.

O especialista em marketing digital começou por contar que estava a trabalhar para uma agência de publicidade e juntamente com a equipa desenvolveu uma campanha para a Nike, algo que o deixou bastante orgulhoso. Para além de ser responsável pela produção digital, o concorrente tinha que promover a iniciativa, que não correu da forma que esperava.

"Andei a tentar promovê-la organicamente nas redes sociais, mas tive a infelicidade na altura de propagar o vídeo dentro do clube ‘Criativos de Portugal’, que é um grupo fechado, da malta da publicidade, que só entra quem paga 50 euros todos os anos. É um grupo fixe, mas é um grupo que mexe muito com egos", começou por dizer.

"Há muitos publicitários que se acham artistas de produto comercial e que a arte está ao serviço do marketing", continuou.

"Coloquei o link dentro do grupo com uma frase insólita, algo como ‘vejam se este vídeo merece prémios’, porque todos os anos há uma gala de entrega de prémios. Daí o ego. Aquilo caiu mal ao dono da agência e no dia seguinte ele simplesmente pediu-me para arrumar o que tinha no meu portátil e para ir à minha vida", afirmou.

"Um comentário no Facebook ou uma tentativa de propagação de uma campanha porque feriu o ego de uma determinada pessoa, que é dono da agência e não necessariamente o cliente, ele sentiu-se intimidado, de alguma forma uma guerrinha interna e pediu-me para sair", revelou.

Depois do episódio, Diogo confessou que decidiu concorrer à primeira edição da ‘Casa dos Segredos’.