Diogo do 'Big Brother' revela que gostou de estar isolado no início do programa

"O programa não ter ninguém foi importante ao início para mim. Porque o expectável era eu entrar numa casa com 19 desconhecidos e no BB Zoom tive quase um hall de entrada na casa, em que tivemos duas semanas para nos conhecermos digitalmente e deu para sentir os outros concorrentes", continuou.



"Eu diverti-me imenso, vi filmes, li livros, tive tempo para mim, antes de entrar num programa onde o expectável é que não exista tempo para nós", disse Diogo, que mostrou ao longo de todo o programa o quanto valoriza o tema da saúde mental.



"Nós não sabíamos que isso existia, porque nunca aconteceu. Logo no primeiro dia em que a produção do programa me diz que vamos entrar de quarentena, eu começo a criar ideias porque vamos falar só por um tablet, e essa é a minha vida", disse ainda Diogo.



Sobre a experiência no programa, Diogo referiu o porquê de se ter recusado a cumprir o desafio do reality show da 'Curva da Vida', onde os concorrentes recordavam alguns dos momentos que marcaram as suas vidas pessoais. O concorrente garante que prometeu proteger a família da exposição mediática. "Eu podia dizer alguma coisa que pudesse ferir algum familiar meu, algum amigo, e o que nós combinámos era que eu ia resguardá-los", disse.