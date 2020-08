Diogo e Ana Catharina do 'Big Brother' surpreendem na banheira

Diogo e Ana Catharina do 'Big Brother' surpreenderam os seguidores ao partilhar uma imagem que não passou despercebida.Os finalistas da última edição do reality show da TVI partilharam uma imagem na banheira. Primeiro, foi o lisboeta que divulgou a fotografia insólita, e depressa a companheira brincou com a situação e também se fotografou destacando a mesma ideia.

O 'nómada digital' mostrou-se completamente despido, dentro da banheira, a comer massa diretamente da panela e brincou. "Famoso pobre", escreveu ao descrever o momento.

escreveu a brasileira na legenda de uma publicação semelhante, onde se mostra na banheira com o computador.





O casal deu que falar e recebeu várias mensagens dos seguidores que os continuam a acompanhar fora da casa mais vigiada do país, que continuam a apoiar a relação.