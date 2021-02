Diogo Faro pede desculpas após polémica com festa: "Foi arriscado e desnecessário"

Diogo Faro já reagiu à polémica em que se viu envolvido depois de ter sido divulgada uma foto sua numa festa de passagem de ano, ao lado de 14 amigos, sem máscara.

"Devo-vos obviamente um esclarecimento e um pedido de desculpas a todos os que se sentem desiludidos e magoados com esta situação, a todos aqueles que gostam de mim e do meu trabalho.

Não adianta muito tentar esmiuçar a situação e as circunstâncias porque será sempre tentar arranjar fracas desculpas, ou apontar dedos para fora, quando não é o meu objetivo aqui. Ponto assente, foi um ajuntamento de pessoas arriscado e desnecessário", começou por escrever.

"Importa-me também entender as minhas próprias falhas e incongruências. O que exijo de mim, e da sociedade à minha volta, é algo que às vezes não consigo atingir e, por isso, falho-me a mim e a vocês. Mas tal como noutras situações, o caminho não será feito por baixar essa exigência para falhar menos, mas mantê-la e continuar a aprender todos os dias para a conseguir acompanhar.

Peço genuinamente desculpa a quem ficou desiludido comigo, estou aqui para aceitar e melhorar. Mas também agradeço muito o apoio de quem sabe a honestidade que ponho em tudo o que faço e defendo, na vida pessoal e no meu trabalho, sabendo que para tentar ser cada vez melhor, continuarei a falhar pelo caminho".

O caso ganhou proporções maiores uma vez que o humorista não tem poupado críticas a quem se junta em festas e não cumpre as medidas exigidas pelo Governo.Perante o comunicado, houve quem aplaudisse a atitude, mas houve também quem arrasasse as palavras de Diogo Faro.No dia 30, o humorista tinha publicado uma crónica com o título '