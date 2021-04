Diogo Infante surpreende com declaração ao marido Artista assinalou o aniversário de Rui Calapez com uma publicação nas redes sociais.

Diogo e Rui casaram há oito anos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Diogo Infante assinalou o aniversário do marido, Rui Calapez, com uma publicação nas redes sociais. Conhecido por manter a discrição da sua vida pessoal, o artista surpreendeu com uma rara declaração ao companheiro: "Hoje o Calapez, o Joka, o meu Rui, faz anos! Ele gosta pouco de aparecer, prefere ficar discretamente atrás, atento, cuidando, garantindo que tudo corre bem. É um ser extraordinário. Hoje é o teu dia... parabéns". O casal oficializou a relação em 2013.

