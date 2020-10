Diogo Jota, o novo herói nacional com bebé a caminho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rute Lourenço

Diogo Jota tornou-se no novo herói nacional ao marcar dois golos e fazer uma assistência, no jogo da Seleção frente à Suécia, fazendo esquecer a ausência de Cristiano Ronaldo. Numa noite de glória, o craque português, de 23 anos, que joga no Liverpool, contou com o apoio especial da namorada de sempre, Rute Cardoso, que não perdeu um jogo do companheiro e se mostrou eufórica nas bancadas, numa altura em que vive um momento particularmente especial.Rute está à espera do primeiro filho em comum com Diogo Jota, conforme mostram as fotografias mais recentes divulgadas nas redes sociais. O casal anunciou este verão que estava à espera de bebé e até já revelou que vai ter um menino. "Estamos muito felizes por anunciar que estamos à espera do nosso primeiro filho... Um menino", revelou o futebolista, que vive um namoro de longa duração com a companheira.A jovem mantém-se incondicionalmente ao lado do craque e não teve dúvidas em mudar de país quando este foi jogar para Inglaterra. Agora, a família vai aumentar.