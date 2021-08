Diogo Piçarra declara-se à filha: “É um amor que cresce a cada dia”

07 ago 2021 • 12:03

. Um ano e quatro meses depois de ter sido pai, Diogo Piçarra reconhece que a pequena Penélope lhe mudou a vida., diz o cantor.Diogo Piçarra foi pai em março do ano passado, mesmo no início do confinamento, e só mesmo a chegada da primeira filha (fruto da relação com Melanie Jordão) ajudou a atenuar a frustração de ter de se afastar dos palcos.diz., declara o cantor, que lá vai identificando algum interesse da filha pela música.