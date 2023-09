Cerimónia realizou-se no Algarve e teve muitos momentos especiais.

Diogo Piçarra e Mel Jordão sobem ao altar em casamento de sonho

01:30

Diogo Piçarra, de 32 anos, e Mel Jordão, de 37, subiram ontem ao altar numa cerimónia de sonho, realizada no Solar do Paço, no Algarve - região de onde são naturais os noivos.









Na verdade, o músico e a maquilhadora, que têm uma filha (Penélope) de três anos, já estavam casados pelo registo civil desde 1 de agosto. No entanto, nunca esconderam que idealizavam uma festa com familiares e amigos. E foi assim que aconteceu. Os convidados e as damas de honor chegaram de tuk-tuk à quinta onde se realizou o evento, enquanto o noivo optou por um clássico descapotável.

A cerimónia ficou ainda marcada por uma homenagem muito especial à mãe de Mel Jordão, que já faleceu. Numa das cadeiras que estavam em frente ao altar, estava escrito “este lugar está reservado em memória da mãe da noiva”.





Recorde-se que o cantor pediu a maquilhadora em casamento no ano passado, em frente à Torre Eiffel, em Paris.