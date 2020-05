Diogo Piçarra encanta seguidores com foto da filha

Adivinhem quem é que não se importa nada que os pais fiquem mais tempo em casa..."







A bebé é fruto da relação do artista com a maquilhadora Mel Jordão.



Diogo Piçarra 'derreteu' os seguidores ao partilhar uma imagem onde se vê, pela primeira vez, o rosto da pequena Penélope, com toda a nitidez.O músico, deixou-se fotografar deitado na cama com a filha, que nasceu no passado dia 3 de março, e escreveu uma legenda divertida, fazendo referência ao período de isolamento social. "