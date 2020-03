Diogo Piçarra mostra pela primeira vez rosto da filha

Ver esta publicação no Instagram Pai para sempre. Uma publicação partilhada por Diogo Piçarra (@diogopicarra) a 19 de Mar, 2020 às 9:51 PDT

Esta quinta-feira, dia 19 de março, está a ser um dia especial para. Este é o primeiro Dia do Pai que o cantor vive enquanto tal. O intérprete de 'Paraíso' foi pai, pela primeira vez, a 3 de março mas Penélope teve de estar uma semana internada na neonatologia, na incubadora, por ter nascido prematura.A celebrar o seu primeiro dia do Pai, Diogo Piçarra colocou uma fotografia com a filha e mostrou, pela primeira vez, o rosto da filha., escreveu.Mel Jordão, namorada do cantor, deixou uma mensagem especial para Diogo Piçarra neste dia especial.Ser Pai é a maior e mais bonita aventura de todas. P.S. Ser pai é também ir ao swag on às 5 da manhã só para ir buscar a filha. Feliz dia do pai", escreveu.Penélope é a primeira filha em comum do casal.