Diogo Piçarra partilha fotografias inéditas de Mel Jordão: "Parabéns à mulher da minha vida"

Namorada do cantor deixou "ameaça" ao amado após ver imagens: "Gostas de viver no fio da navalha"

À pessoa que mais ama dormir, ver as Kardashians, aniversários, pedidos de casamento, nascimentos de bebés, vídeos de pontos negros a serem removidos, fazer crochet e mákramê, ou lá como isso se escreve! Obrigado por nos fazeres tão felizes, feliz aniversário amor", declarou-se Diogo Piçarra.



Recorde-se que recentemente Diogo Piçarra passou por uma grande transformação, tendo mudado os seus hábitos alimentares e aumentando a prática de exercício físico. No entanto, acabou por ter impacto na sua relação.

, ameaçou.Recorde-se que recentemente Diogo Piçarra passou por uma grande transformação, tendo mudado os seus hábitos alimentares e aumentando a prática de exercício físico. No entanto, acabou por ter impacto na sua relação. Mel Jordão queixou-se de falta de sexo durante os quatro meses em que o cantor cumpriu a dieta.

está de parabéns! A namorada decelebra o seu aniversário esta quarta-feira, 21 de abril, e foi surpreendida pelo cantor, que partilhou várias fotografias da amada a dormir na companhia da filha de ambos, Penélope, de um ano.Embora tenha ficado derretida com a mensagem do namorado, Mel Jordão brincou ao mostrar que não gostou de ver as suas fotografias a dormir.