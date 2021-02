Diogo Piçarra preocupado com saúde da filha de 11 meses

Penélope foi diagnosticada com hiperflexibilidade da anca.

03 fev 2021 • 13:12

Diogo Piçarra e Mel Jordão foram pais pela primeira vez no dia 3 de março de 2020 e já passaram por um susto. A bebé nasceu prematura, um mês e uma semana antes do previsto.

vive dias de grande preocupação com a filha, de 11 meses. Isto porque a bebé foi diagnosticada com hiperflexibilidade da anca. A novidade foi dada pela namorada do cantor,através das suas redes sociais., afirmou., explicou a maquilhadora.Recorde-se que