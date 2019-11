Diogo Piçarra: "Quero ser um pai como o meu, sempre presente”

Neste disco quis mostrar um Diogo ainda mais sensível e mais nostálgico do que o habitual. Para isso, fui buscar muitos dos sentimentos da minha juventude e adolescência, da altura em que o Diogo era inseguro e vivia num turbilhão de sentimentos, da altura dos 15/16 anos em que tudo parece horrível e achamos que ninguém nos compreende. Mas depois este disco tem também o Diogo otimista e positivo, o Diogo mais do presente.Sim. É impossível fazer canções sem ir buscar coisas ao passado, quer sejam sentimentos, experiências ou até histórias de outras pessoas.Não me posso queixar. Sempre fui um rapaz feliz, a jogar à bola com o meu irmão gémeo. Sempre tive os meus pais presentes para nos apoiarem em tudo. Mas lembro-me de que, na fase da adolescência, a minha autoestima baixou bastante, com todo o acne e desilusões amorosas à mistura [risos]. Foi quando apareceu a música e eu me agarrei a ela. Ajudou-me muito em fases menos boas. Foi uma luz ao fundo do túnel. Descobri que tinha um gosto pela música que não conhecia e um dia decidi aprender a tocar um instrumento.Sobre a minha namorada da altura.Foi durante [risos]. Toda a música era sobre ela. Aliás, na altura eu já tinha uma banda e as nossas músicas eram todas sobre as nossas namoradas.Não. Só tive uma namorada. Eu era muito tímido. Curiosamente, foi graças à música que eu comecei a soltar-me mais. Eu era daqueles que ficavam sempre no cantinho da sala e do pavilhão. Foi com a música que comecei a conhecer mais pessoas e a fazer mais amizades.Passou um pouco. Mas ninguém imagina o quão tímido eu era. Hoje é que eu sei os truques todos para combater a timidez. Também já sou adulto e já não há tantos filtros. Já não preciso de esconder nada, fingir que sou outra pessoa ou forçar algo. Na altura da minha juventude, era preciso puxar muito por mim. Por eu ser muito inseguro criava muitas barreiras. Acho que precisava de ter tido alguém ao meu lado que me dissesse: ‘Puto acorda para a vida! Tu és bom, tocas e cantas bem!’ Acho que o curso que tirei na universidade também me ajudou bastante.O ‘South Side Boy’ é uma parte de mim que irá sempre existir. Esse nome tem, claro, que ver com esse rapaz do sul, mas também fui buscá-lo à claque do clube de futebol da minha terra, o Farense, que são os South Side Boys. Este disco tem tanto do Diogo presente como do Diogo passado, mas sempre com um olhar no futuro. Isso vê-se muito, por exemplo, na produção. Apesar de ser um disco muito melancólico, também há aqui muita modernidade com alguma eletrónica à mistura.Quando regresso à minha cidade, ao meu bairro ou à minha rua, já não sou o Diogo anónimo. Quando vou passear o meu cão, já toda a gente comenta: ‘Olha o Diogo Piçarra!’ Mas isso é normal. Mas também há pessoas que nem sabem que eu sou de lá e que me perguntam o que é que eu estou ali a fazer.Eu só descobri que ia ser pai depois deste disco ficar pronto. Por isso, o filho que aí vem ainda não me influenciou diretamente. Mas quero muito sentir o que é que ele me vai trazer quando nascer, as histórias e os ensinamentos. Se calhar até inconscientemente vou começar a escrever sobre ele.Cada vez mais sinto uma grande ansiedade e o peso da responsabilidade. Sinto que vem aí algo de grandioso, impossível de descrever com palavras. À medida que a barriga da Mel vai crescendo, vou-me convencendo a mim próprio que a caminho está algo que me vai mudar para sempre.Não tenho dúvidas nenhumas de que vai mudar as minhas prioridades todas.O bebé foi muito planeado e a notícia já era esperada. Entre a tentativa e o erro acabámos por chegar lá [risos]. A minha relação com a Mel já tem cinco anos e este filho era uma coisa que queríamos muito.Gostava de ser um pai com o meu. Ele e a minha mãe foram sempre muito presentes em tudo. Na escola, no futebol, no karaté ou na música, por exemplo, eles estiveram sempre muito comigo, e eu espero ter tempo e espaço para estar sempre presente para ele.Nós fizemos um acordo inicial, se fosse menina escolhia a Mel o nome, se fosse menino escolhia eu. Como é menina escolheu ela.Sim. Ela é a primeira pessoa a ouvir tudo, quanto mais não seja porque quando eu estou a compor no estúdio ela está a ouvir do quarto. Ela é sempre muito honesta e sincera. Não gosto de palmadinhas nas costas e ela sabe.Não. Nós conhecemo-nos numa noite em Faro, numa saída à noite. Eu já conhecia as irmãs dela, porque tínhamos a mesma escola e o mesmo círculo de amigos, mas como a Mel era mais velha não fazia parte dele. Eu já a tinha conhecido uns anos antes mas ela não me tinha ligado nenhuma [risos]. Só que há cinco anos deu-se a faísca. Começámos a falar e nunca mais nos largámos.Eu acho que já estamos mais do que casados. Temos o nosso compromisso e uma relação especial que é impossível de descrever. Ela é a pessoa a quem eu confio tudo. Temos os nossos animais, a nossa casa e somos os melhores amigos um do outro.