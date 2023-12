Diogo Piçarra sobre casamento: "Pagámos muita coisa"

Diogo Piçarra foi um dos mais recentes convidados do 'Cala-te Boca', uma rubrica da Mega Hits. O cantor respondeu a algumas perguntas, sendo que uma deles foi acerca do seu casamento com Mel Jordão.

"24 é o número de tags que está no post do teu casamento em parcerias. Foram tantos os bilhetes oferecidos durante a tour que nem um casamento conseguiste pagar?", questionaram.

O artista, entre risos, garantiu que "conseguia pagar sim, conseguimos pagar". "Pagámos muita coisa, nomeadamente coisas que queríamos mesmo… O Ivandro a cantar no meu casamento, os miúdos do meu percurso do 'The Voice' também foram lá cantar para mim. O fogo de artifício…", explicou.

"Houve coisas que estão aí [identificadas na publicação] que foram pagas, mas por simpatia e amizade é claro que aí estão", rematou.

Recorde-se que Diogo Piçarra e a influenciadora casaram pelo civil a 1 de agosto, no dia em que começaram a namorar, há 9 anos, e a festa de casamento aconteceu um mês depois.