Diogo Piçarra surpreendido pela mulher no aniversário: "Tem-me para o resto da vida"

ste é o meu pai: tem uns olhos cor de mel muito bonitos, e que brilham muito quando olham para mim. Tem um cabelo assim meio fraquinho, mas mesmo assim vai todas as semanas ao barbeiro e volta sempre igual. tem um sorriso que ilumina. Tem o corpo com muitos desenhos, e ao contrário do que já disseram, enche-me de orgulho saber que pintou o corpo com a história que quis. Tem umas mãos fortes que eu sei que me vão guiar pela vida fora. Tem a voz mais bonita que já ouvi e pelo que a minha mãe me disse a voz dele já tocou muitos corações e vidas para além da minha. Tem um coração bondoso, que ensina a amar e a perdoar. E agora tem-me a mim para o resto da vida. Obrigada universo pela oportunidade de ter um pai assim. Parabéns, Amo-te muito

A carregar o vídeo ...

Mel Jordão surpreende Diogo Piçarra no aniversário

O cantorfoi surpreendido pela companheira,, com um bolo no dia em que completou 30 anos. "Tínhamos mil planos para este dia, nenhum se concretizou, então acabámos por passar os três em casa", disse Mel, referindo-se ao irmão gémeo do cantor, André, que também se encontrava em sua casa., brincou Mel, enquanto levava o bolo e cantava os parabéns ao músico com um bolo improvisado.Mel Jordão deixou ainda uma mensagem ternurenta a Diogo, escrita como se fosse em nome da filha de ambos, Penélope.Veja o vídeo do momento.