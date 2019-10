Diogo Piçarra vai ser pai

Filho/a este texto é para ti: Escolhemos o dia do aniversário do Pai para contarmos o quão felizes estamos por vermos o nosso amor multiplicar. Faltam-nos as palavras para te descrever o quanto te desejamos, e a emoção que sentimos quando soubemos que o teu coração batia dentro de mim. A noite de 27 de Julho de 2014, trouxe o teu Pai para a minha vida e agradeço todas as outras noites e dias depois disso.", escreve a maquilhadora.