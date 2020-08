Diogo revela: "Tinha 16 anos e já brincava ao Big Brother"

, começou por dizer, quando questionado pela apresentadora sobre se tinha noção que era um dos favoritos fora da casa mais vigiada do país.



Diogo contou ainda como estudou, com o seu psicólogo, para se preparar caso entrasse no programa: "Comecei a fazer um trabalho de expôr cenários do que me poderia acontecer a mim e de como eu poderia reagir perante situações comuns dentro de um reality show. Conhecendo-me como conheço, podia não ser saudável. Para viver aquela experiência, queria ter a liberdade de fazer aquilo que nós queremos fazer e ser quem queremos ser, e tinha que ter essa disponibilidade física e mental para o fazer".

Diogo voltou a confessar o quanto era um sonho participar num reality show. O concorrente garante que era viciada neste género de formatos desde a primeira edição, há 20 anos., contou, sobre a primeira edição do programa no nosso país., contou.O ex-participante garante que tentou a sua sorte na primeira ‘Casa dos Segredos’, há 10 anos, na TVI, mas agradece não ter sido selecionado., admitiu.

Agora, depois de ser um dos finalistas do 'Big Brother', mostra-se feliz com o desfecho. "O Big Brother muda vidas. É um laboratório onde podes ser muito feliz", afirmou, radiante com a experiência.



Sobre a sua saúde mental, um tema cujo a importância quis realçar ao longo do formato, e que a família chegou a esclarecer cá fora. Diogo garante estar bem consigo próprio após esta experiência.