Diogo Valsassina recorda Dino de 'Morangos com Açúcar'

Diogo Valsassina publicou esta terça-feira uma fotografia com o amigo Francisco Adam, que interpretava 'Dino' na série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar'.Na publicação do Instagram do ator pode ler-se: "Xiiiii! O que eu encontrei a mexer no telefone."Recorde que Francisco Adam morreu há 13 anos num trágico acidente de viação.Os atores que contracenaram com o jovem não o esquecem, entre eles, Sara Prata que comentou a foto com um "Aiii" nostálgico.Vários fãs comentaram o 'post' e expressaram saudades do eterno 'moranguito'.