Diogo Valsassina recorda pai que morreu há dois anos: "Tenho tantas saudades"

Há uns tempos fiz um story porque tinha um pássaro dentro de casa e eu não sabia onde. Quando o encontrei ele estava aqui. Ao lado da única fotografia que tenho em casa com o meu pai



Neste dia em que faz dois anos que o perdemos, cada vez percebo mais que o meu pai está comigo sempre e em todo o lado. E se eu por acaso me esqueço ele faz questão de me lembrar seja de que maneira for. Tenho tantas saudades pai, mas eu recebo as tuas mensagens", finalizou.



Recorde-se que o pai do namorado de Ana Guiomar morreu de ataque cardíaco. Em entrevista a Daniel Oliveira, em novembro de 2020, Diogo Valsassina recordou o fatídico dia. "O meu pai faleceu em casa e eu estava a gravar um programa. Por acaso, levei o telefone, senti-o a vibrar e vi que era a minha mãe, mas não podia atender. Entretanto, houve uma pausa e vi uma mensagem da minha mãe a dizer que o meu pai estava a sentir-se mal. Liguei e foi o meu irmão que atendeu e estava completamente fora dele", contou.



Assim que soube do estado de saúde do progenitor abandonou as gravações. "A última vez que vi o meu pai foi quando estavam a tentar reanimá-lo. Quando me disseram que não conseguiram... Fiquei num misto de sentimentos. Com uma raiva terrível dentro de mim".

Esta segunda-feira,recordou o pai que morreu há dois anos. Na publicação, o ator garantiu que sente que o pai está sempre consigo "em todo o lado" e partilhou um pormenor arrepiante.Após a história do pássaro, Diogo Valsassina revelou que se assinalam dois anos desde a partida súbita do progenitor.