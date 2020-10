Diretor de agência de modelos acusado de violação

Um novo escândalo sexual está a ensombrar a indústria da moda. O empresário e antigo diretor da Elite Models, Gerald Marie, de 70 anos, é o protagonista de uma acusação de abuso sexual por Lisa Brinkworth, uma conhecida jornalista da BBC. O caso já está nas mãos da Justiça e as diligências estão em curso. De acordo com a imprensa internacional, a jornalista infiltrou-se na agência como modelo para investigar as pressões a que as manequins eram sujeitas. O caso remonta ao final da década de 90. Gerald é acusado de ter empurrado o órgão genital contra o abdómen de Lisa, durante uma saída noturna. Mas esta não é a única acusação que levou as autoridades francesas a agirem.Em cima da mesa estão ainda os testemunhos de Carré Sutton, que diz ter sido violada "inúmeras vezes" pelo antigo patrão quando tinha apenas 17 anos, Ebba Karlsson e ainda Jill Dodd, que afirma que foi abusada por Gerald Marie em 1980.O responsável pela agência que lançou estrelas com Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford ou Linda Evangelista, com quem foi casado, ainda não se pronunciou sobre as acusações de que é alvo.Na altura em que a jornalista em questão se infiltrou na agência, o caso acabou por ser mantido em segredo, com o empresário e a BBC, onde Lisa trabalhava, a chegarem a um acordo secreto. Agora, a jornalista decidiu que ia fazer de tudo para levar o caso para a frente, com a ajuda do testemunho de outras modelos abusadas sexualmente. No entanto, há a possibilidade de os crimes já terem prescrito.No último ano, Ed Raze, ex-diretor de marketing da Victoria’s Secret, foi acusado por modelos e antigos trabalhadores da marca de comportamentos inapropriados no exercício das suas funções. "Tentava beijar as modelos, pedia que se sentassem de joelhos... Vi-o a tocar na virilha de uma modelo antes do desfile de 2018", revelou uma fonte próxima ao ‘New York Times’. A conhecida manequim Bella Hadid terá sido uma das vítimas de Razek.A modelo canadiana Andi Muise, outra das vítimas, abandonou a mediática empresa norte-americana depois de dar negas consecutivas ao profissional de comunicação. Ed Razek reagiu negando a veracidade das acusações.A jornalista Lisa Brinkworth e três antigas modelos estão no centro da polémica e são as mulheres que estão dispostas a ir até às últimas consequências para responsabilizarem Gerard Marie pelos abusos sexuais que afirmam ter cometido.Linda Evangelista foi casada durante cinco anos com o empresário Gerald Marie. O ex-diretor da Elite Models foi o principal impulsionador da carreira da ex-mulher como modelo.O magnata Jeffrey Epstein foi acusado de tráfico e abuso sexual contra raparigas, muitas delas menores de 14 anos. Os delitos ocorreram entre 2002 e 2005. Foi condenado e enforcou-se na prisão.