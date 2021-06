Discussão dramática divide família real britânica

Essa mesma discussão terá levado ao afastamento dos irmãos. Quem o revela é o autor Robert Lacey no livro ‘Battle of the Brothers’ (‘Batalha de Irmãos’).



Os irmãos Harry e William tiveram uma “discussão dramática”, em outubro de 2018, por causa das acusações de bullying que Meghan Markle dirigia à família real britânica.Essa mesma discussão terá levado ao afastamento dos irmãos. Quem o revela é o autor Robert Lacey no livro ‘Battle of the Brothers’ (‘Batalha de Irmãos’).

O autor vai mais longe e diz mesmo que William acreditava que a duquesa tinha uma “agenda” e que ela fazia-se de vítima, quando, na verdade era a agressora.



Um amigo de William afirma que este acabou mesmo por “expulsar” Harry e que o desentendimento dividiu as famílias. Num livro que promete vir a ser polémico, Robert Lacey conta ainda que Jason Knauf, chefe de comunicações da família, enviou um e-mail acusando Meghan de intimidar o secretário particular de William.



Recorde-se que na controversa entrevista a Oprah Winfrey, Meghan acusou a família real de a manter à parte, fazendo mesmo graves acusações de racismo em relação a um futuro filho com Harry.