Discussões e guerras de ciúmes marcam 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'

. Decididas a conquistar o coração de João Paliotes, Cláudia e Dalila estão dispostas a tudo e os conflitos entre as duas têm ensombrado a herdade do agricultor. Em causa estão acusações e ciúmes entre as duas pretendentes que mantêm uma luta renhida pelo agricultor do reality show da SIC.Cláudia não gostou que a ‘rival’ tivesse mencionado o facto de estar apaixonada por João Paliotes e não tardou em demonstrar o seu desagrado. "Disseste que não ias comentar esse assunto. Se eu gostar, eu é que tenho de lhe dizer, não és tu. Podes achar que as minhas atitudes são ciúmes mas não são", atirou.Dalila insistiu no tema e questionou diretamente Cláudia se, no futuro, se imagina a partilhar a vida com o agricultor. Ao responder que sim, Dalila pediu-lhe que revelasse esses sentimentos a João e acabou por confessar os ciúmes que sente com a relação de cumplicidade e proximidade entre o agricultor e a rival.O clima entre as duas concorrentes de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ aqueceu e as discussões tomaram conta da herdade de João Paliotes., atirou Dalila que se mostra saturada da postura da colega. Face ao clima de discussão, o agricultor opta por manter uma postura imparcial e apesar de tentar evitar o ambiente de conflito as candidatas estão dispostas a tudo.No Fundão, Catarina Manique foi obrigada a despedir-se do primeiro pretendente. Uma decisão que se revelou mais difícil do que o esperado e que levou a agricultora às lágrimas. Apesar de se mostrar triste e insegura com a sua decisão, Pedro Pereira foi o eleito pela agricultora a abandonar a quinta.A agricultora confessou que Pedro era um concorrente ", confessou Catarina, que mantém três outros pretendentes em jogo.Palavras que surpreenderam Pedro que não esperava este desfecho: "Pensava que ela dava mais importância a valores interiores do que valores exteriores. Mas estava enganado. Apesar de tudo, nunca vou desistir do amor" revelou o jovem que, apesar de ter dito adeus ao formato, garante manter amizade com os colegas da quinta.