Distância da família e problemas de saúde tornaram 2023 difícil para Pêpê Rapazote

Problemas familiares, distância da família e acidentes durante a rodagem de ‘A Rainha do Sul’ tornaram o ano de 2023 particularmente difícil para Pêpê Rapazote, de 53 anos.O ator esteve oito meses na Colômbia para gravar a terceira temporada da série e nesse período só veio a Portugal durante "cinco dias", admitiu no programa ‘Júlia’, da SIC. A distância teve efeitos nefastos: "Desequilibrou-me muitíssimo", confessou à apresentadora Júlia Pinheiro.Mas esse não foi o único problema que teve de enfrentar. "Estava lá com dores (...) estava a treinar cinco dias por semanas, mais krav maga, corria, nadava, fazia tudo", lembrou. "Fazia muitos papéis de duplos e parti uma costela a fazer cenas de pancadaria que não era suposto fazer. (...) Dei cabo das costas e não estava a conseguir tratar-me lá. Decidi vir cinco dias a Lisboa. Ninguém queria que eu viesse, mas vim", acrescentou."Enquanto viajava para cá, o meu pai teve um AVC. Portanto, cheguei do avião e está o meu pai no hospital. Imediatamente antes de sair, teve a minha mãe um AVC nos meus braços", revelou."Esses oito meses e meio com uma única vinda cá para tratar das costas, foi terrível para a família direta", confessou. O ator, recorde-se, é casado com a também atriz Mafalda Vilhena há mais de duas décadas. Ambos são pais de Leonor, de 14 anos, e Júlia, de 18.