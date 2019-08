Distância entre Sara Matos e Pedro Teixeira afeta relação

01:30

Afastados há cerca de um mês, a relação de Pedro Teixeira e de Sara Matos volta a viver um período de crise.

A ausência do ator, que está no Brasil - concluiu um curso de cozinha na prestigiada Escola de Gastronomia Le Cordon Bleu, no Rio de Janeiro -, acabou por se refletir no relacionamento do casal, que se mostra cada vez mais distante.

Perante a conquista de Pedro, que partilhou uma publicação nas redes sociais , Sara limitou-se a comentar com alguns emojis, não deixando qualquer mensagem a felicitar o namorado e evidenciando que a relação já atravessou momentos mais felizes. Sara já está a gravar a novela ‘Terra Brava’, da SIC, com estreia marcada para o último trimestre do ano.

Já Cristina Ferreira foi bem mais efusiva na hora de felicitar o ex-companheiro televisivo. "Parabéns, meu amor. Tanto orgulho em ti", escreveu a apresentadora da SIC, que faz questão de manter uma relação de grande cumplicidade com o antigo colega de estação.