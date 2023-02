Diversão: Algarvensis inspira carnaval de Loulé

Vladimir Putin é uma das figuras caricaturadas no Carnaval de Loulé, o mais antigo corso do País, que decorre dias 19, 20 e 21, das 15h00 às 17h30, na Avenida José da Costa Mealha. Ao lado de Putin, num carro decorado com cereais, vai estar Zelensky, numa clara alusão à guerra na Ucrânia. Mas também a disputa entre Lula e Bolsonaro ou os novos governantes britânicos vão dar vida ao desfile, com o tema ‘Ó Zé... já viste o Algarvensis?’, que reúne 14 carros alegóricos, nove grupos de animação, três escolas de samba, gigantones e cabeçudos e mais de 600 animadores.Tal como nos anos anteriores, a sátira política e social volta em força, com a crise socioeconómica que afeta o ‘Zé Povinho’, as mexidas no Ministério da Saúde e Marcelo Rebelo de Sousa num barco a limpar a costa, a pescar plásticos, em grande destaque.

Mil foliões desfilam à beira-mar

O Carnaval de Sesimbra regressa à Marginal da vila com aquela que ambiciona ser a melhor edição de sempre nos 40 anos da história da festa marcada por ritmos de samba.



Os pontos altos são os corsos de domingo e terça-feira, que atraem milhares de visitantes. As cinco escolas de samba e os dois grupos de afro-axé estão, agora, a dar os últimos retoques nas coreografias, bem como nos cenários e nos fatos de cerca de mil foliões. Este ano, haverá dois ecrãs gigantes, no Largo de Bombaldes e no Largo da Marinha, para que o público possa acompanhar, ao pormenor o desfile. Evento único no País, o Carnaval dos Palhaços, que é considerado o maior corso de palhaços do Mundo, sai à rua na véspera de Carnaval. Mais de três mil foliões mascarados de palhaço festejam o Carnaval, com o mar como pano de fundo.