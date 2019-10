Diversidade invade cidade do Porto no Portugal Fashion

01:30

Patrícia Lima Leitão

A 45ª edição do Portugal Fashion despediu-se este sábado do Porto com o cunho da diversidade. A dupla Marques’Almeida apresentou, em Serralves, novos looks. Já na Alfândega do Porto, as propostas de primavera/verão mais esperadas eram as da dupla Alves/Gonçalves e de Maria Gambina.À tarde, Alexandra Moura, primeira portuguesa no calendário oficial da Semana da Moda de Milão, apresentou a coleção ‘Gadidae’, dedicada às mulheres dos pescadores. Depois, a Meam, no mercado há 10 anos, mostrou uma coleção na qual sobressaíram os cravos estampados.O início da noite foi dedicado ao setor do calçado e das carteiras, com Susana Bettencourt, Fly London, Eureka, Rufel e the Baron’s Cage em destaque. O Portugal Fashion volta a invadir o Porto com as últimas tendências da moda no próximo ano.f